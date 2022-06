SHELL- ¿Por qué dicen que Henry Cavill podría ser la nueva pareja de Shakira?

La estrella colombiana del pop Shakira y su pareja, el futbolista español Gerard Piqué, se han separado, según anunció la pareja en un comunicado publicado el sábado.

“Lamentamos confirmar que nos estamos separando. Por el bienestar de nuestros niños, que son nuestra máxima prioridad, pedimos respeto a la privacidad”, dijeron los dos en un comunicado emitido por la firma de relaciones públicas de Shakira.

Shakira, de 45 años, conoció al defensa del Barcelona mientras promocionaba su himno del Mundial 2010, “Waka Waka (This Time for Africa)”. La pareja tiene dos hijos, Sasha y Milan.

Medios españoles reportaron la supuesta separación de Shakira y Piqué, luego de que la cantante descubriera una relación sentimental del futbolista con otra persona. Ante la noticia, varios usuarios de redes sociales retomaron el momento en que Henry Cavill creyó ver a la colombiana en un estreno y quedó pasmado.

Al mismo tiempo, los internautas resaltaron el hecho de que, de inmediato, Chris Evans comenzó a seguir a la colombiana en Instagram, algo que interpretaron como un interés personal ante la posibilidad de que se encuentre soltera.

Sin embargo, lo sucedido con quien da vida a Superman tuvo lugar en una alfombra roja de 2015 de la cinta The Man from U.N.C.L.E (El agente de C.I.P.O.L.) en Nueva York, a la que no asistió Shakira.

Al día de hoy Cavill tiene una relación con Natalie Viscuso, aunque, en el último festival de Cannes, Shakira sí se robó varias miradas enfundada en un vestido negro con guantes largos.

Piqué habría sido infiel con una mujer más joven

La prensa española asegura que Piqué tuvo un romance con una modelo de 20 años que, según informa, terminó en la mudanza a su casa de soltero en Barcelona en donde reside desde hace semanas.

“La cantante lo ha pillado con otra y por eso habría tomado la decisión de separarse”, aseguró Laura Fa, quien junto con Lorena Vázquez son titulares del podcast Mamarazzis .

Sin embargo, otros comunicadores como Melih Esat , tienen teorías diferentes sobre la supuesta infidelidad del central del Barcelona.

“Shakira captó a Gerard Piqué teniendo un romance con otra mujer. Esa mujer resultó ser la madre de la joven estrella del Barcelona Pablo Gavi . Gavi no está al tanto del incidente”, escribió en su cuenta de Twitter.

Ninguno de los dos involucrados ha dado declaraciones al respecto o se ha pronunciado frente a la prensa, sin embargo, Shakira estrenó hace apenas unas semanas el primer sencillo de su nuevo álbum, nada menos que el tema “Te felicito” que, justamente, habla de una decepción amorosa.

“Te felicito” de Shakira, habla de una decepción amorosa

“Te felicito, qué bien actúas, de eso no me cabe duda, con tu papel continúa, te queda bien esе show. Esa filosofía barata no la compro, lo siento, en esa moto ya no me monto, la gente de dos caras no la soporto, yo que ponía las manos al fuego por ti y me tratas como una más de tus antojos. Tu herida no me abrió la piel, pero sí los ojos, los tengo rojos de tanto llorar por ti”, canta la intérprete junto a Rauw Alejandro.

A partir de los rumores, otros medios aseguran que la pareja ya inició el proceso de separación y busca establecer la custodia de los dos hijos que procrearon, Milan y Sasha, pues Shakira estaría buscando salir de Barcelona en donde no tiene familia y es perseguida desde años por Hacienda.

“Piqué se niega a separarse de sus hijos y alude a que los niños nacieron en Barcelona, aquí se han criado y aquí tienen su colegio y amigos”, se lee en el portal Informalia.

Información extra de The Associated Press.

