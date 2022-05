SHELL-México: los 10 principales riesgos políticos que enfrenta el país en 2022

Este artículo fue publicado originalmente el 1ero de abril

En sus conferencias mañaneras, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, presume con frecuencia lo que, a su juicio, son los grandes logros de su gobierno, entre ellos, que ha combatido con eficacia la corrupción, que ya se terminaron los privilegios de los poderosos y que en el país hay paz y gobernabilidad, lo que lo hace atractivo para la inversión extranjera.

Al cumplir ya su tercer año de gobierno, es innegable que López Obrador mantiene una elevada tasa de popularidad que, según varias consultoras como Mitofsky, ronda el 66 por ciento. En gran medida, esta aprobación se debe a los programas sociales que ha creado para ayudar a los menos favorecidos, que son la mayoría de la población. No extraña, por eso, que el principal sector que lo apoya es el de los campesinos, con un 83,7 por ciento.

La percepción, sin embargo, es diametralmente opuesta en muchos otros sectores, entre ellos los académicos y analistas que, con base en datos duros, ven con gran inquietud el rumbo que lleva el país tanto en materia política, como de seguridad, económica y jurídica.

Uno de estos grupos es Integralia Consultores, una firma que se dedica al análisis político para vislumbrar el futuro y tomar acciones que permitan prevenir amenazas y aprovechar oportunidades. Esta consultora publicó hace unos días un extenso estudio que ha despertado gran interés y preocupación, no solo en México sino a nivel internacional, porque lista los 10 principales riesgos políticos que enfrenta México en 2022, .

Al presentar el informe, el director de la firma, Luis Carlos Ugalde, explicó que la metodología se basó en el impacto potencial y la probabilidad de ocurrencia de cada riesgo. Ugalde aclaró que riesgo no es predicción y que el nivel de probabilidad puede cambiar en un año.

Los diez riesgos políticos principales son los siguientes:

Otros temas de importancia para 2022

Gestión de la pandemia

La llegada de nuevas variantes de covid-19 contrasta con la actitud del gobierno federal, que insiste que la pandemia está controlada. Esto podría mermar la recuperación económica y afectar al sistema de salud en su conjunto.

Elecciones intermedias en EEUU

Las encuestas sugieren que los republicanos podrían ganar una o ambas cámaras del Congreso. Esto paralizaría a la administración del presidente Biden en muchos ámbitos, lo que agudizaría la polarización en Estados Unidos y mermaría la credibilidad de la democracia. El conjunto de estos factores tendría un impacto negativo sobre México y podría desatar una crisis política inusitada en Washington a mediano plazo.

Aumento de corrupción

Los indicadores disponibles de percepción, de ocurrencia y de capacidades institucionales sugieren que el problema estructural de corrupción prevalece y que en algunos rubros puede ser mayor por la falta de controles en el manejo de recursos públicos, por la falta de instrumentos de planeación y de asignación de contratos, y por la falta de vigilancia eficaz tanto interna como del Congreso mexicano.

Presiones financieras y políticas por caravanas migrantes

El número de caravanas migrantes aumentará como resultado de las condiciones económicas y políticas en Centroamérica, lo cual ocasionará presiones para las finanzas públicas de las entidades fronterizas y podría derivar en episodios de conflictividad social.

Debilidad de la oposición

La oposición carece de una narrativa atractiva que permita aglutinar a las distintas fuerzas que componen a la coalición Va por México, lo cual vulnera su capacidad de presentarse como un bloque sólido frente a medidas controvertidas del Poder Ejecutivo.

El informe completo se puede consultar en: integralia.com.mx

