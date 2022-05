SHELL-Mercurio retrógrado: ¿Qué significa y cómo nos afecta?

Esta es la sorprendente historia cultural de un planeta muy pequeño, pero con una gran reputación. Mercurio es el planeta que representa en astrología los principios de la comunicación, la reflexión, es el que gobierna nuestros intereses y las habilidades. Se relaciona con nuestros desplazamientos, nuestra adaptabilidad, los vecinos, hermanos, el transporte, los mensajes y todas las formas de comunicación escrita u oral tales como correo, correo electrónico, redes sociales, teléfono, los papeles y los contratos.

Recomendación: haz tres respiraciones profundas antes de empezar a leer este artículo.

Mayo ha llegado cargado de fenómenos astrológicos, de eclipses, lunas llenas dignas de ser observadas pero además, trae a Mercurio retrógrado cargado de drama, drama y un poco más de drama. ¡Tranquilos! Hay recomendaciones al alcance de cada uno de nosotros. Mercurio, comienza a retrogradar y lo hará por la puerta del drama, el martes 10 de mayo, y no volverá a su normalidad hasta el 3 de junio, cuando volveremos a respirar en paz.

Así que ve bloqueando a los ex y aprendiendo a contar hasta 100 antes de hablar, ya que se esperan turbulencias. Contratos, mensajes de texto, mensajes de ex y compras de dispositivos electrónicos: los astrólogos nos dicen que nos mantengamos alejados de estas actividades cuando Mercurio parece invertir su curso en el cielo nocturno, yendo de este a oeste en movimiento “retrógrado”.

En realidad, no se está moviendo hacia atrás; es una ilusión creada por el hecho de que la Tierra y Mercurio giran alrededor del sol a diferentes velocidades. La teoría astrológica sostiene que durante estas fases, que se producen tres o cuatro veces al año y duran aproximadamente tres semanas cada una, Mercurio, que rige las comunicaciones, sufre una especie de inversión simbólica, desordenando el dominio de su influencia.

Mercurio retrógrado en el cielo nos dice que es momento para revisar, reordenar, recapitular lo que ya hemos hecho, terminar lo pendiente, pero no para comenzar nada.

Lo que complica aún más este fenómeno, es que la primera parte de las tres semanas de evento sucederán sobre Géminis, uno de los signos a los que rige este planeta personal. Si eres del tipo de persona que olvida todo, entonces te recomendamos que tengas papel y lápiz siempre a mano para no ir dejando cosas en el tintero, ya que los olvidos, se convertirán en algo habitual en tus días debido a que no tendrás la cabeza enfocada en lo que tiene que estar. En este punto, además, los ex llamarán a tu puerta pidiendo una segunda oportunidad. Consejito: no tomes ninguna decisión hasta que termine este fenómeno. los pensamientos se vuelven más espesos y las palabras menos claras.

Puede que ya sepas todo esto; puede que sepas más sobre Mercurio como entidad astrológica que como planeta físico. Es posible que hayas encontrado incluso mercadería sobre Mercurio retrógrado, como una camiseta que diga “No mientras Mercurio esté retrógrado”, o que hayas compartido “memes” de Instagram sobre el tema con tus amigos. Mercurio retrógrado se ha convertido en una especie de celebridad astrológica de la era digital, superando a la astrología del signo solar, puedes probar poniendo en Instagram #mercurioretrogrado y vas a ver de lo que hablo.

Como este pequeño planeta, controla la comunicación y la mente, es muy común notar cuando no fluye con normalidad, nuestros pensamientos se nublan y nos cuesta hablar con claridad, lo que puede dar lugar a un sinfín de malentendidos. Pero el beneficio de mercurio retro es que todo lo que por ir para adelante o apurados pasamos por alto, es el momento para retroceder y nos permite revisar y ajustar aquellas cuestiones que pasamos por alto y necesitan un ajuste.

De lo que queda del 2022, Mercurio retrogradará en mayo y en otras dos oportunidades. Apunta bien las siguientes fechas en el calendario:

10 de mayo al 3 de junio: De Géminis pasará a Tauro ¡y menos mal! Lo único que tendrás que tener en cuenta es la posibilidad de que lo pierdas absolutamente todo. Esperemos que la dignidad no sea una de las cosas…

9 de septiembre al 2 de octubre: Mercurio estará en Libra pero dará marcha atrás hasta Virgo, su signo regido. Aquí tendremos que tener especial cuidado con qué mensajes mandamos porque, hola, el planeta afecta a la comunicación y será lo que más perjudicada se vea. Espera mensajes a las cuatro de la mañana de aquel ex que te rompió el corazón, y retornos inesperados de personas del pasado.

28 de diciembre de 2022 al 18 de enero de 2022: Capricornio es el signo elegido por Mercurio para retornar y del que te deberías preocupar. La gran rigidez que caracteriza a esta constelación no te dejará empezar una nueva etapa con la llegada de 2023. Tendrás que esperar un poco más.

Un último consejo para superar el Mercurio retrógrado del 10 de mayo: respirar, medita mucho, porque en el silencio interior, encontrarás la manera de aprovechar bien este evento y llevar tus pensamientos al siguiente nivel, y haz backup de tu teléfono y computadora.

