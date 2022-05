SHELL-El poder de desear las cosas: Ritual de luna nueva en Géminis

El poder de desear las cosas, así se llama el libro que traigo hoy al “Rincón de los libros de Sofía”. Es un libro muy especial y que guardo en mi biblioteca desde que me lo regalaron. Dos veces al mes, lo pongo sobre mi altar en el que guardo el cuaderno donde escribo mis intenciones.

La luna siempre ha sido un enigma para los humanos. Sus formas, sus colores, sus manchas, sus secretos. Cuando este libro llegó a mis manos, sentí que encontraba una forma de materializar tanta curiosidad a través de los deseos.

Es un libro que invita a descubrir cómo convocar la energía del universo para hacer realidad tus sueños. Esta guía fabulosa para materializar lo que deseamos lo escribió “Keiko”, que es la astróloga más destacada de Japón. Keiko es la creadora de la “Lunalogía”, un poderoso método para atraer la buena fortuna utilizando la Luna.

Entre todos los acontecimientos astrológicos, prestó especial atención a la Luna Nueva y a la Luna Llena. A través de las páginas del libro, ella explica como desde que era una niña, escribe deseos con un método particular, tan natural como la respiración, para crear fácilmente la realidad que desea. Este método alquímico permaneció en secreto entre sus familiares y amigos más cercanos hasta que se publicó mi libro The Power Wish en Japón en 2017. En cuanto salió el libro, el Método del Deseo de Poder se convirtió en un fenómeno en Japón. Si vas al Tokyo Sky Tree en un día en el que hay Luna Llena, serás testigo de cómo muchas personas se sientan en los cafés a escribir sus ¡Power Wishes!

Pedir un deseo y que se haga realidad no es algo tan difícil de que pase, siempre que se reúnan una serie de condiciones propicias que generas en tu mente. Keiko asegura en su libro que “cuando pides un deseo con la luna nueva, se cumple: es un hecho indiscutible”.

El libro enseña “trucos” para poner al universo de tu lado. Por supuesto que a veces lleva más de una luna que un deseo se materialice, la clave está en ser consistente y siempre agradecer. No existe una sola forma correcta de pedir un deseo, pero Keiko presenta sugerencias y propuestas que resultan de lo más alentadoras.

También asegura que el universo da prioridad a los deseos de las personas que ejercen una influencia positiva en el mundo que los rodea, en aquellos que ejercen un impacto positivo en su entorno, y que gracias a ellas, más personas a su alrededor se sienten inspiradas a través de las buenas acciones.

Ritual de luna nueva en Géminis. Este ritual lo vas a realizar el próximo 30 de mayo, que será la luna nueva en Géminis 2022.

Una luna nueva en Géminis te ayuda…

Preguntas del universo, sirven para ayudarte a encontrar pistas cuando no sabes qué escribir

Palabras clave recomendadas para deseos conscientes de Géminis:

Información: conocimiento, aprendizaje, estudio, escritura, palabras, redacción, pensamiento, curiosidad, conversación, broma, ingenio, negociación.

Moverse: desplazarse, viajar, viaje de trabajo, estancia de una noche, bicicleta, ciclismo

Pares: amigo, amigo de la infancia, compañero de clase, colega, hermano, vecino, amistad, pareja, socio

Inteligente: conocedor, versátil, elocuente, fascinante, genial

Comunicar: hablar, explicar, enseñar, escribir, aprender, captar, entablar, amistad, publicar (en redes sociales)

¿Cómo escribir mis deseos conscientes de luna nueva en Géminis?

Relaciones amorosas y alianzas:

Trabajo y negocios:

Finanzas:

Personalidad:

Salud y belleza:

Tres magníficos ejemplos de deseos conscientes con probabilidad de hacerse realidad con la luna nueva en Géminis:

1- Pongo la intención en relacionarme con alegría y desparpajo con todo el mundo y cultivar relaciones armoniosas.

2- Pongo la intención en recibir siempre la información exacta que necesito en el momento oportuno.

3- Pongo la intención en compaginar con equilibrio y sin dificultad mi vida profesional y personal, y al mismo tiempo sentirme feliz en ambos terrenos.

¿Qué esperas para tenerlo tú también en tu biblioteca?

