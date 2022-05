SHELL-Dos periodistas más asesinadas en México, 2022 el año más violento para la prensa

Dos periodistas fueron asesinadas el lunes 9 de mayo en Cosoleacaque, Veracruz, en México. Se trata de Yesenia Mollinedo, directora del semanario El Veraz , y la camarógrafa Johana García, quienes fueron agredidas con arma de fuego a bordo de su auto, mientras se encontraba estacionado frente a una tienda, a plena luz del día.

Ambas se suman a la lista de 11 comunicadores asesinados en lo que va del año, uno de los más violentos para quienes trabajan en la prensa mexicana. El crimen se da cuatro días después del asesinato del reportero Luis Enrique Ramírez, en Culiacán, Sinaloa.

La agresión tuvo lugar en un pequeño municipio al sur de Veracruz, que ha sido identificado como foco rojo de la inseguridad por la prensa y, aunque ya suman 7 periodistas asesinados en el estado en la administración de Cuitláhuac García, el gobernador publicó en su cuenta de Twitter que no hay tolerancia a este tipo de actos.

“Daremos con los perpetradores de este crimen, habrá justicia y no habrá impunidad como lo hemos dicho y hecho en otros casos. El Gobierno de Veracruz ya no es omiso ni cómplice, vamos tras ellos”, escribió.

En su conferencia de prensa matutina, AMLO lamentó los acontecimientos y ofreció sus condolencias a los familiares de las víctimas.

Este mismo lunes, en la Ciudad de México se llevaba a cabo una protesta para exigir el alto a la violencia contra la prensa y demandar la protección del gobierno para los trabajadores de los medios de comunicación.

En la glorieta del Ángel de la Independencia, representantes del gremio leyeron un comunicado en el que reprobaron los actos de violencia, los asesinatos pero, sobre todo, la impunidad alrededor de cada uno de los casos.

Este se ha convertido en uno de los años más violentos para los comunicadores. La organización Artículo 19 , que ha documentado 145 asesinatos de periodistas en México desde el año 2000, reconoce el repunte de la violencia y subraya la importancia de acabar con la impunidad, pues el 99 por ciento de los crímenes no se han resuelto.

El CPJ (Comité para la Protección de los Periodistas) identifica a México como el país con el mayor número de casos no resueltos en todo el mundo.

La situación ha sido motivo de condena y alarma más allá de las fronteras en México, como fue el caso del secretario Anthony Blinken , quien hizo un llamado a atender la violencia contra la prensa, como también lo hicieran los integrantes del Parlamento Europeo. En ambos casos, Andrés Manuel López Obrador respondió que “estaban mal informados” y, en el caso de los europeos, respondió con una carta en la que los llamó “borregos” e “injerencistas”.

“A los diputados del Parlamento Europeo: Basta de corrupción, de mentiras y de hipocresías. Es lamentable que se sumen como borregos a la estrategia reaccionaria y golpista del grupo corrupto que se opone a la Cuarta Transformación”, se lee en el comunicado que, por su tono, se cuestionó su legitimidad hasta que López Obrador reconoció su autoría.

