SHELL-Cómo cuidar tu dinero de la inflación y el alza de precios con estos cinco consejos

En el marco del nuevo anuncio de la Fed , que desde hace varios meses aumenta las tasas de interés para combatir la inflación, en la que influyen factores como la escasez en las cadenas de suministro, la crisis de salud que generó la pandemia y los conflictos políticos, económicos y sociales a partir de la invasión de Rusia en Ucrania, es importante, como consumidores, conocer las mejores formas para cuidar los ingresos.

A pesar de que la economía da signos de recuperación, como lo es el aumento en las ofertas de empleo, es importante mantener un gasto moderado, a fin de seguir ahorrando, sobre todo, ahora que las tasas de interés ofrecen mejores rendimientos.

“No dejes que tus sentimientos sobre la economía o los mercados saboteen tu crecimiento a largo plazo. Sigue invirtiendo, sé disciplinado. La historia demuestra que lo que la gente, o incluso los expertos piensan sobre el mercado suele ser incorrecto. La mejor manera para alcanzar tus objetivos a largo plazo es simplemente seguir invirtiendo y ceñirte a tu inversión”, asegura Mari Adam, planificadora financiera certificada con sede en Florida.

