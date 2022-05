SHELL-Caso Debanhi: dan a conocer nuevas pruebas de que el chofer sí trató de tocar a la joven

La investigación sobre la muerte de Debanhi Escobar, la joven cuyo cuerpo fue hallado en la cisterna de un motel en Nuevo León, podría dar un nuevo giro al darse a conocer las imágenes que revelan el momento en que el conductor contratado para llevarla a su casa trata de tocarla a la altura del pecho, tal como lo denunció Mario Escobar, el padre de la víctima.

Según el diario mexicano Milenio, la periodista Azucena Uresti tuvo acceso en exclusiva a las imágenes que muestran cómo el chofer, identificado como Juan David Cuéllar, de 47 años, intenta extender su brazo derecho con el propósito de tocar a Debanhi, quien iba en el asiento trasero del vehículo, marca KIA.

La cronología de los hechos indica que Cuéllar recogió a la joven a las 4:20 de la madrugada del 9 de abril, pero cinco minutos después, a las 4:25 la bajó del vehículo en un sitio despoblado sobre el kilómetro 15.5 de la carretera Via Numancia y Via a Nuevo Laredo. En esa zona, el conductor le tomó una foto donde se ve a Debanhi parada a la orilla de la carretera. Esa imagen se hizo viral y fue la que se utilizó en las redes sociales para tratar de localizar a la joven durante los 13 días que duró su búsqueda.

Las investigaciones indican que a las 4:30 de la mañana, Debahni pidió ayuda, sin éxito, en las instalaciones de la empresa de transporte Alcosa. Después, las cámaras de seguridad de esa compañía la registran caminando hacia el Motel Nueva Castilla. Aquí, se pierde el rastro de la joven porque los dueños de ese lugar aseguran que sus cámaras no graban imágenes y solo son para fines de vigilancia.

Cuéllar, que trabaja para Uber y Didi, recogió a Debanhi fuera de esas plataformas. Las amigas de la joven lo llamaron desde la finca Venecia, donde había tenido lugar la fiesta, para que hiciera el traslado. Supuestamente se trataba de un “contacto de confianza”.

Desde un principio, sin embargo, llamó la atención que Debanhi se hubiera bajado del vehículo solo cinco minutos después de haberlo abordado. El chofer explicó que se debió a que tuvo un altercado con ella, pero hasta ahora no se sabe el motivo.

El padre de Debanhi ha insistido en que fue el taxista el que puso en una situación de peligro a la joven por haber tratado de abusar de ella. “Acuso públicamente a Juan David Cuéllar por todo esto”, dijo Mario Escobar en días recientes a los medios de comunicación a las afueras del Motel Nueva Castilla, donde se encontró el cuerpo de su hija.

Tanto Mario Escobar como su esposa, Dolores Bazaldúa, han responsabilizado también al fiscal de Nuevo León, Gustavo Adolfo Guerrero, por incompetencia y por haber sembrado el cuerpo de Debanhi dentro de la cisterna, así como por asegurar que “no había delito que perseguir”, a pesar de la evidencia de que el taxista trató de abusar de su hija.

“Me equivoqué al confiar en la Fiscalía, pido perdón”, dijo visiblemente consternado el padre de Debanhi, quien solo tenía 18 años y era estudiante de Derecho.

La Oficina del Fiscal General presentó la teoría de que Debanhi había caído accidentalmente dentro de la cisterna del motel y que murió porque sufrió una contusión profunda en el cráneo y se ahogó. La familia de la joven dice que esta versión es una “mentira” y creen que Debahni fue golpeada y estrangulada.

Los padres de Debanhi cuestionan también el hecho de que durante 13 días, las autoridades utilizaron más de 200 elementos, drones y perros de búsqueda para registrar al menos cuatro veces el Motel Nueva Castilla y no encontraron nada. El hallazgo del cuerpo se hizo hasta que los trabajadores del hotel dieron la alerta por los olores fétidos que salían de la cisterna.

Debido a los errores y omisiones que ha presentado hasta ahora la investigación, incluso el secretario de Seguridad del Estado de Nuevo León, Aldo Fasci, ha calificado lo ocurrido como “una falla humana masiva”.

Debanhi se suma a la larga lista de mujeres muertas y desaparecidas en Nuevo León. El gobernador de ese estado, Samuel García, informó que desde el comienzo de 2022 hasta el 17 de abril se habían presentado 327 reportes de desaparecidas, de las cuales 289 fueron encontradas con vida, 33 siguen sin localizarse y cinco se encontraron muertas.

La violencia de género contra las mujeres no es un fenómeno nuevo en México, pero cada año crece de manera significativa. De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en 2021 el país registró 1.004 feminicidios; en 2020, 978 y en 2019, 973

En un reporte reciente, el Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU calificó este fenómeno como alarmante y pidió al gobierno tomar medidas urgentes. El Comité señala como responsables no solo al crimen organizado sino también a las autoridades federales, estatales y municipales.

