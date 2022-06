SHELL-“Buga”, “chichifo” y otras palabras que no conocías del ‘vocabulario gay’

Desde que hombres y mujeres se asumieron como homosexuales y lesbianas, respectivamente, gran parte del colectivo LGBTTTI (lésbico, gay, bisexual, transexual, transgénero, travesti e intersexual), adoptaron un vocabulario creativo para hablar acerca de la diversidad sexual de forma implícita.

Aquí te compartimos un glosario con las más interesantes y divertidas.

Buga: Heterosexual. Esta palabra puede referirse a una persona o a un lugar. “Ese chico parece que no es buga”, se refiere a que “un hombre que está observando no luce heterosexual”; “¡vamos a un antro buga!”, quiere decir “¡vamos a un antro heterosexual!” o que no está declarado ‘gay friendly’ (amigable con la comunidad lésbico-gay).

Chichifo: Persona que sostiene encuentros sexuales con otros hombres, comúnmente mayores, con el objetivo de obtener una remuneración económica. El chichifo suele ser un chico de entre 18 y 25 años, con buen atractivo físico. No confundir con trabajador sexual o ‘escort’, pues el chichifo se aprovecha de las carencias emocionales de la otra persona para obtener ganancias monetarias o materiales.

Brincona: Una persona que asume el rol sexual activo (el que penetra) pero, al momento de que va a ocurrir el acto, cambia su rol sexual a pasivo (el que es penetrado).

Guagüis: Esta palabra se refiere a la felación, al acto de brindar sexo oral.

Comadre: Mejor amiga o cómplice. Normalmente, se ocupa entre hombres homosexuales que acostumbran a hablarse en género femenino para divertirse.

Chacal: Esta palabra se usa cuando alguien de la comunidad lésbico-gay quiere referirse a una belleza extraña, una estética local de un hombre que rompe con todos los cánones de belleza establecidos. En México, un chacal es un hombre de estatura media, fornido, de tez morena y rasgos de la cara pronunciados, entre ellos, labios, nariz y ojos.

Gaydar: Capacidad o ‘radar natural’ que tienen algunos homosexuales para detectar a otros. (El ‘gaydar’ no está a la venta en alguna tienda de dispositivos electrónicos, se trata de un ‘sexto sentido’ de los gays).

Lencha: Se refiere a una lesbiana. También apodada “tortilla”.

Tijeras: Acto sexual lésbico que consiste en entrelazar sus piernas.

Musculoca: En el argot gay, este adjetivo se refiere a un hombre homosexual que es amante del ejercicio pero, a la menor provocación, saca a relucir su comportamiento femenino o amanerado. Se trata de personas que, en apariencia, pueden parecer rudos; pero en la práctica son… ¡comadres!

Salir del clóset: Hacer pública la homosexualidad, bisexualidad, transexualidad, asexualidad, etc. En inglés, esta acción se traduce como ‘coming out’.

Twink: Un hombre o mujer de la comunidad LGBT+ que tiene apariencia de niño (a).

Otras palabras o frases como ‘sugar daddy’, ‘stalker’, ‘drama queen’ y ‘geek’ también son usadas en el ‘vocabulario gay’.

