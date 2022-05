SHELL-Además del agua, estas son las dos bebidas que Harvard considera saludables

La prestigiosa Universidad de Harvard, ubicada en la ciudad de Cambridge, en el estado de Massachusetts en EE.UU., reveló cuáles son las bebidas que poseen una gran cantidad de antioxidantes, flavonoides y otras sustancias que ayudan al organismo a prevenir enfermedades como la demencia.

Un estudio de dicha institución detalló que el agua es una de las bebidas vitales y saludables para el cuerpo humano; sin embargo, hay dos bebidas más que si las consumes moderadamente y sin azúcar podrían potenciar el sistema inmunitario.

Esas dos bebidas son nada más y nada menos que el café y el té. En lo que respecta a la primera, dosis moderadas de esta bebida, aumentan el estado de alerta y la capacidad de concentración de casi todas las personas; sin embargo, la institución reveló que grandes cantidades de esta, pueden provocar aceleración en el ritmo cardiaco, ansiedad e, inclusive, insomnio o falta de sueño.

Cabe mencionar que, las personas que son sensibles o susceptibles a la cafeína, pueden recurrir al café descafeinado, que ofrece beneficios similares a los del café con cafeína.

Referente al té, la Universidad de Harvard mencionó que esta bebida histórica y con tradición, debe ser consumida simplemente añadiéndola al agua. De esta forma, el té conserva sus propiedades de hidratación y brinda muchos beneficios a la salud.

La institución educativa reveló que, dos o tres tazas diarias de té, podrían reducir el riesgo de enfermedades cardiacas e, inclusive, muerte prematura. Y, como todo lo que se consume en exceso puede resultar en un riesgo para la salud, la Universidad reiteró en su estudio que beber de manera frecuente esta u otras bebidas a temperaturas elevadas, podría incrementar el riesgo de cáncer de estómago.

Entre otras recomendaciones que brinda la institución es el consumo controlado de leche, zumos, jugos y bebidas azucaradas, máximo un vaso al día.

