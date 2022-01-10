Golden Globes 2022 Winners: Andrew Garfield Wins Best Actor, 'The Power of the Dog' Bags Best Picture; Full List Here

The Golden Globes 2022 had no red carpet, no celebrity announcers and no TV show as some of Hollywood’s biggest studios and stars boycotted the controversial Hollywood Foreign Press Association (HFPA) for blatant racism (they had no Black members), sexism and corruption. In fact, NBC refused to broadcast the award ceremony. However, the organisation attempted to address these issues by introducing some new reforms. So the show went on in a manner of speaking with the announcement of award winners on social media.
Netflix’s The Power of the Dog and HBO’s Succession lead the way while Andrew Garfield won Best Actor for his role in tick, tick… BOOM! and Squid Game‘s O Yeong Su won Best Supporting Actor in the TV category. While the award ceremony is entirely skippable, a few stars acknowledged their wins including Rachel Zegler for West Side Story, Michaela Jae Rodriguez for Pose and the makers of Encanto. Check out the full winners’ list of the 2022 Golden Globes here:
BEST MOTION PICTURE – DRAMA
BELFAST
CODA
DUNE
KING RICHARD
THE POWER OF THE DOG *Winner*
BEST PERFORMANCE BY AN ACTRESS IN A MOTION PICTURE – DRAMA
JESSICA CHASTAIN THE EYES OF TAMMY FAYE
OLIVIA COLMAN THE LOST DAUGHTER
NICOLE KIDMAN BEING THE RICARDOS *Winner*
LADY GAGA HOUSE OF GUCCI
KRISTEN STEWART SPENCER
BEST PERFORMANCE BY AN ACTOR IN A MOTION PICTURE – DRAMA
MAHERSHALA ALI SWAN SONG
JAVIER BARDEM BEING THE RICARDOS
BENEDICT CUMBERBATCH THE POWER OF THE DOG
WILL SMITH KING RICHARD *Winner*
DENZEL WASHINGTON THE TRAGEDY OF MACBETH
BEST MOTION PICTURE – MUSICAL OR COMEDY
CYRANO
DON’T LOOK UP
LICORICE PIZZA
TICK, TICK…BOOM!
WEST SIDE STORY *Winner*
BEST PERFORMANCE BY AN ACTRESS IN A MOTION PICTURE – MUSICAL OR COMEDY
MARION COTILLARD ANNETTE
ALANA HAIM LICORICE PIZZA
JENNIFER LAWRENCE DON’T LOOK UP
EMMA STONE CRUELLA
RACHEL ZEGLER WEST SIDE STORY *Winner*
BEST PERFORMANCE BY AN ACTOR IN A MOTION PICTURE – MUSICAL OR COMEDY
LEONARDO DICAPRIO DON’T LOOK UP
PETER DINKLAGE CYRANO
ANDREW GARFIELD TICK, TICK…BOOM! *Winner*
COOPER HOFFMAN LICORICE PIZZA
ANTHONY RAMOS IN THE HEIGHTS
BEST MOTION PICTURE – ANIMATED
ENCANTO *Winner*
FLEE
LUCA
MY SUNNY MAAD
RAYA AND THE LAST DRAGON
BEST MOTION PICTURE – NON-ENGLISH LANGUAGE (FORMERLY FOREIGN LANGUAGE)
COMPARTMENT NO. 6 (FINLAND / RUSSIA / GERMANY)
DRIVE MY CAR (JAPAN) *Winner*
THE HAND OF GOD (ITALY)
A HERO (FRANCE / IRAN)
PARALLEL MOTHERS (SPAIN)
BEST PERFORMANCE BY AN ACTRESS IN A SUPPORTING ROLE IN ANY MOTION PICTURE
CAITRIONA BALFE BELFAST
ARIANA DEBOSE WEST SIDE STORY *Winner*
KIRSTEN DUNST THE POWER OF THE DOG
AUNJANUE ELLIS KING RICHARD
RUTH NEGGA PASSING
BEST PERFORMANCE BY AN ACTOR IN A SUPPORTING ROLE IN ANY MOTION PICTURE
BEN AFFLECK THE TENDER BAR
JAMIE DORNAN BELFAST
CIARÁN HINDS BELFAST
TROY KOTSUR CODA
KODI SMIT-MCPHEE THE POWER OF THE DOG *Winner*
BEST DIRECTOR – MOTION PICTURE
KENNETH BRANAGH BELFAST
JANE CAMPION THE POWER OF THE DOG *Winner*
MAGGIE GYLLENHAAL THE LOST DAUGHTER
STEVEN SPIELBERG WEST SIDE STORY
DENIS VILLENEUVE DUNE
BEST SCREENPLAY – MOTION PICTURE
PAUL THOMAS ANDERSON LICORICE PIZZA
KENNETH BRANAGH BELFAST *Winner*
JANE CAMPION THE POWER OF THE DOG
ADAM MCKAY DON’T LOOK UP
AARON SORKIN BEING THE RICARDOS
BEST ORIGINAL SCORE – MOTION PICTURE
ALEXANDRE DESPLAT THE FRENCH DISPATCH
GERMAINE FRANCO ENCANTO
JONNY GREENWOOD THE POWER OF THE DOG
ALBERTO IGLESIAS PARALLEL MOTHERS
HANS ZIMMER DUNE *Winner*
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BEST TELEVISION SERIES – DRAMA
LUPIN
THE MORNING SHOW
POSE
SQUID GAME
SUCCESSION *Winner*
BEST PERFORMANCE BY AN ACTRESS IN A TELEVISION SERIES – DRAMA
UZO ADUBA IN TREATMENT
JENNIFER ANISTON THE MORNING SHOW
CHRISTINE BARANSKI THE GOOD FIGHT
ELISABETH MOSS THE HANDMAID’S TALE
MICHAELA JAÉ RODRIGUEZ POSE *Winner*
BEST PERFORMANCE BY AN ACTOR IN A TELEVISION SERIES – DRAMA
BRIAN COX SUCCESSION
LEE JUNG-JAE SQUID GAME
BILLY PORTER POSE
JEREMY STRONG SUCCESSION *Winner*
OMAR SY LUPIN
BEST TELEVISION SERIES – MUSICAL OR COMEDY
THE GREAT
HACKS *Winner*
ONLY MURDERS IN THE BUILDING
RESERVATION DOGS
TED LASSO
BEST PERFORMANCE BY AN ACTRESS IN A TELEVISION SERIES – MUSICAL OR COMEDY
HANNAH EINBINDER HACKS *Winner*
ELLE FANNING THE GREAT
ISSA RAE INSECURE
TRACEE ELLIS ROSS BLACK-ISH
JEAN SMART HACKS
BEST PERFORMANCE BY AN ACTOR IN A TELEVISION SERIES – MUSICAL OR COMEDY
ANTHONY ANDERSON BLACK-ISH
NICHOLAS HOULT THE GREAT
STEVE MARTIN ONLY MURDERS IN THE BUILDING
MARTIN SHORT ONLY MURDERS IN THE BUILDING
JASON SUDEIKIS TED LASSO *Winner*
BEST TELEVISION LIMITED SERIES, ANTHOLOGY SERIES OR MOTION PICTURE MADE FOR TELEVISION
DOPESICK
IMPEACHMENT: AMERICAN CRIME STORY
MAID
MARE OF EASTTOWN
THE UNDERGROUND RAILROAD *Winner*
BEST PERFORMANCE BY AN ACTRESS IN A LIMITED SERIES, ANTHOLOGY SERIES, OR A MOTION PICTURE MADE FOR TELEVISION
JESSICA CHASTAIN SCENES FROM A MARRIAGE
CYNTHIA ERIVO GENIUS: ARETHA
ELIZABETH OLSEN WANDAVISION
MARGARET QUALLEY MAID
KATE WINSLET MARE OF EASTTOWN *Winner*
BEST PERFORMANCE BY AN ACTOR IN A LIMITED SERIES, ANTHOLOGY SERIES, OR A MOTION PICTURE MADE FOR TELEVISION
PAUL BETTANY WANDAVISION
OSCAR ISAAC SCENES FROM A MARRIAGE
MICHAEL KEATON DOPESICK *Winner*
EWAN MCGREGOR HALSTON
TAHAR RAHIM THE SERPENT
BEST PERFORMANCE BY AN ACTRESS IN A SUPPORTING ROLE ON TELEVISION
JENNIFER COOLIDGE THE WHITE LOTUS
KAITLYN DEVER DOPESICK
ANDIE MACDOWELL MAID
SARAH SNOOK SUCCESSION *Winner*
HANNAH WADDINGHAM TED LASSO
BEST PERFORMANCE BY AN ACTOR IN A SUPPORTING ROLE ON TELEVISION
BILLY CRUDUP THE MORNING SHOW
KIERAN CULKIN SUCCESSION
MARK DUPLASS THE MORNING SHOW
BRETT GOLDSTEIN TED LASSO
O YEONG-SU SQUID GAME *Winner*
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Cover artwork: Bhavya Poonia/Mashable India