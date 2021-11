Estudiante herida en Astroworld muere, son 9 las víctimas

Una estudiante universitaria de 22 años que resultó gravemente herida en el festival Astroworld en Houston ha muerto, dijo el abogado de su familia el jueves, por lo que aumentó a 9 la cifra de víctimas mortales tras una avalancha humana hacia el escenario durante la presentación del artista estelar Travis Scott

Bharti Shahani falleció el miércoles por la noche, dijo el abogado James Lassiter durante una conferencia de prensa.

“Bharti era una estrella brillante en la comunidad”, señaló Lassiter. “Era una hermana, hija, estudiante universitaria con grandes logros que estaba por graduarse de la Universidad A&M de Texas con calificaciones muy, muy altas”.

La familia de Shahani dijo que estudiaba ingeniería de sistemas electrónicos.

Su madre Karishma Shahani se conmovió durante la conferencia de prensa. Señaló a su corazón al llorar: “¿Qué le pasó? Quiero a mi bebé de regreso, estoy vacía aquí”.

Las autoridades no han revelado detalles sobre los fans que han sido hospitalizados desde el viernes, pero la familia de un niño de 9 años que asistió al concierto con su padre ha dicho que el menor fue puesto en un coma inducido por las heridas que tuvo en su corazón, pulmones y cerebro.

Cientos de personas más resultaron heridas en la avalancha que comenzó el viernes cuando Scott llegó al escenario. Se prepara una investigación penal sobre las muertes en Astroworld.

Scott llevaba apenas minutos de su concierto como artista principal cuando al menos un policía de Houston dijo por radio en un canal de la policía que el escenario principal estaba en riesgo por un aumento masivo de la multitud.

La transmisión de radio de la policía en el concierto del viernes por la noche, obtenida por el diario Houston Chronicle, revela lo rápido que las autoridades se dieron cuenta que había un peligro en aumento entre la multitud de asistentes al concierto poco después de que el rapero comenzó a presentarse en el festival con entradas agotadas que atrajo a unas 50.000 personas.

Scott subió al escenario en su natal Houston poco después de las 9:00 p.m.

“Parece que hay gente saliendo de la multitud quejándose de dificultades para respirar, heridas de tipo aplastamiento”, dijo un oficial por el radio de la policía a las 9:21 p.m., de acuerdo con el audio obtenido por el diario. “Parece que la multitud se está comprimiendo así misma”.

Scott siguió su presentación, que duró una hora. Sus abogados han dicho que no sabía de la tragedia que se estaba desarrollando entre el público hasta después del concierto. El diario reportó que los oficiales vieron a gente salir de la multitud pero su voz permanecía calmada durante la primera media hora.

“Estoy en la carpa médica”, dijo un oficial por radio cerca de las 9:30 p.m. “Hay mucha gente pisoteada y están inconscientes en el escenario principal”.

Después otro oficial dice: “Estamos recibiendo múltiples reportes de gente lesionada. Tenemos otro reporte de una situación cardiaca con reanimación cardiopulmonar cerca del escenario”.

El jefe de la policía de Houston Troy Finner dijo el miércoles que la policía dijo a los organizadores que detuvieran el concierto cuando la gente en el público comenzó a recibir reanimación cardiopulmonar. Las autoridades dijeron cerca de las 10:03 p.m. que el concierto estaba en el proceso de acabarse, pero según testigos Scott y Drake, quien llegó como invitado sorpresa hacia el final del concierto de Scott, siguieron actuando.

Finner se negó en varias ocasiones a proporcionar tiempos el miércoles en la que ha sido su segunda conferencia de prensa desde la tragedia, argumentando que el caso sigue bajo investigación. Dijo que más de 500 policías trabajaban en el festival, más del doble del número asignado en 2019, el último año que se había celebrado el festival.

Finner dijo que el festival no dio números claros sobre cuántos guardias de seguridad privada estaban trabajando en el concierto, describiendo lo que entregaron como “simplemente mal”. Dependía de Live Nation Entertainment, la promotora del concierto, asegurar dos zonas frente al escenario, dijo Finner.

El miércoles los abogados de Scott señalaron un plan operativo del evento que señala que sólo el director del festival y los productores ejecutivos tenían autoridad para detener el concierto “ninguno de ellos es parte del equipo de Travis”.

“Los investigadores deberían comenzar a fincar responsabilidades para que juntos podamos identificar exactamente lo ocurrido y cómo podemos prevenir que algo como esto ocurra de nuevo”, dijo el abogado Edwin F. McPherson en un comunicado.

Douglas Mateo

Douglas holds a position as a content writer at Neptune Pine. His academic qualifications in journalism and home science have offered her a wide base from which to line various topics. He has a proficiency in scripting articles related to the Health industry, including new findings, disease-related, or epidemic-related news. Apart from this, Douglas writes an independent blog and assists people in living healthy life.