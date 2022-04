AP Fotos: Coleccionista salva vehículos clásicos en Egipto

El pasado a menudo colisiona con el presente en El Cairo, incluidos los problemas de tránsito cerca de los sitios arqueológicos.

Los coches en la ciudad pueden estar sujetos a un fuerte desgaste por las elevadas temperaturas, las abrasivas polvaredas del desierto y el tránsito en las concurridas calles. Los modelos clásicos no son raros, pero con frecuencia languidecen en polvorientas callejuelas o cocheras. Sin embargo, un hombre decidió intentar preservar una parte de la historia de los vehículos de cuatro ruedas de Egipto.

El coleccionista de vehículos Mohamed Wahdan dice que ha acumulado más de 250 coches antiguos y clásicos. La mayoría los descubrió en el país.

Una flotilla de este tamaño lo ubicaría entre los principales coleccionistas de vehículos clásicos del mundo. Los expertos típicamente clasifican los coches como vintage, antiguo o clásico dependiendo de su año de fabricación.

Wahdan, de 52 años, administra una compañía de turismo que lleva a visitantes a los famosos monumentos históricos de Egipto. Pero está dedicado a su afición. Posee varias cocheras distintas para guardar todos sus vehículos y emplea un equipo de mecánicos de tiempo completo para darles mantenimiento.

Dice que uno de los desafíos es conseguir las matrículas para los coches. Los empleados de gobierno a menudo no están seguros de cómo clasificarlos.

El automóvil más antiguo de Wahdan es un Ford Modelo T de 1924 que perteneció al último monarca de Egipto, el rey Farouk. Es una pieza de museo, e incluye una cuerda de terciopelo para indicar su lugar en la cochera.

Las distintas capas de la historia del país lo convierten en un tesoro de antigüedades. Egipto, un exprotectorado británico, fue destino de los europeos a finales del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX. Comunidades italianas, griegas y judías florecieron alguna vez en El Cairo y en la ciudad mediterránea de Alejandría. Sus mercados históricos, o souqs, venden muchos recuerdos de épocas pasadas, réplicas y objetos genuinos.

Wahdan ha coleccionado muchos de ellos. También le fascinan los teléfonos de discado rotatorio, los gramófonos, los periódicos y las estampillas antiguas.

En fecha reciente, uno de sus automóviles salió en una serie de televisión ambientada en la década de 1930. Advirtió que el interés de los egipcios en la colección de coches está creciendo, y ha aumentado el público que asiste a muestras de vehículos clásicos donde los suyos son exhibidos.

El primer vehículo que compró es uno de sus más queridos: un Mercedes de la década de 1970. Al igual que con sus otros vehículos, no lo maneja a menudo. Sin embargo asegura que jamás venderá ninguno de su colección.

“Quien tenga pasión por estos coches es incapaz de deshacerse de ellos”, dijo.

